النزاهة: 157 عملية رقابية أسفرت عن ضبط 59 متهماً خلال حزيران

وذكر بيان للهيئة تلقته للسومرية نيوز أن "عدد العمليات الكلي التي نفذتها بلغ 157، فيما بلغ عدد عمليات ضبط المتهمين 29، أما عدد المتهمين المضبوطين فبلغ 59، فيما بلغ عدد عمليات ضبط الأوليات 128".