حريق يطال كرفاناً تابعاً للحشد في الجادرية.. وإصابة شخص باختناق

وذكر مصدر أمني، أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ بوقوع الحريق، حيث باشرت بعمليات السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأجزاء الأخرى من المنزل أو المباني المجاورة.وأكد المصدر أن الحادث أسفر عن تسجيل حالة اختناق واحدة لمدني، وُصفت بالبسيطة نتيجة استنشاق الدخان، مشيراً إلى أنه تم نقله فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة.هذا ولم يُكشف حتى الآن عن الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق، حيث فُتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته، وسط ترجيحات بأن يكون الحريق ناتجاً عن تماس كهربائي.