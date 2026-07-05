للعراقيين.. 9 وصايا وارشادات خلال الصيف

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "الوصايا والارشادات هي:1- يجب إخلاء السيارات من المواد المدونة أدناه عند ركنها:أ- المواد الغازية القابلة للانفجار.ب- القداحات بأنواعها المختلفة.ج- قناني المشروبات الغازية أو قناني الماء.د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.هـ- يجب فتح نوافذ السيارة قليلاً (تنسيم).و- عدم ملء خزان الوقود في السيارة بالكامل.ز- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أو الصباحية إن أمكن ذلك.ح- عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.ط- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم، وخصوصاً أثناء السفر.2- الحرص على عدم وضع أسطوانات غاز الطبخ في الأماكن المشمسة.3- التأكد من عدم زيادة الأحمال على النقاط الكهربائية، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد الأفراد مع ضرورة اقتناء أجهزة حماية موثوقة.4- تجنب استخدام النقاط الكهربائية ذات الجودة الرديئة، وكذلك احرص على الانتباه لأجهزة التحويل الكهربائية لمنع الاندماج بين التيار الكهربائي الوطني وتيار المولدات الكهربائية.5- عدم تحميل الأسلاك الكهربائية أكثر من الحد المقرر لها، فضلاً عن الابتعاد عن التوصيلات في السلك الواحد.6- توفير كافة مستلزمات السلامة في المسابح وإرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح.7- تجنب السباحة في الأنهر، وإن كان لا بد، فاختيار الأماكن الآمنة التي سبق أن تم السباحة فيها.9- ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف الطوارئ (911) المجاني من كافة الخطوط والشبكات عند حدوث أي طارئ لا سمح الله.