وفاة عامل واصابة اخر في الدورة بسبب انفجار انبوب مياه

وقال المصدر لـ ، ان "عاملاً لقي مصرعه واصيب اخر نتيجة انفجار انبوب للمياه ضمن شارع ٦٠ في منطقة الدورة بالعاصمة ".واضاف، انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".