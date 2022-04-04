المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة بشأن رفع سعر الدولار

ردت المحكمة الاحادية، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة بشأن رفع سعر الدولار.







وقال مراسلنا: إن "المحكمة الاتحادية عقدت اليوم جلسة للبت بالدعوى المقامة ضد رفع سعر الدولار".



واضاف ان "المحكمة قررت رد الدعوى".