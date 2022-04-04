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المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة بشأن رفع سعر الدولار
محليات
2022-04-04 | 05:41
8,415 مشاهدة
ردت المحكمة الاحادية، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة بشأن رفع سعر الدولار.
وقال مراسلنا: إن "المحكمة الاتحادية عقدت اليوم جلسة للبت بالدعوى المقامة ضد رفع سعر الدولار".
واضاف ان "المحكمة قررت رد الدعوى".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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