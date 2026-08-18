العدل تطلق نظام أتمتة معاملات البيع والشراء في مديرية عقاري الكاظمية الأولى

وذكر الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتزامن مع تطبيق النظام الإلكتروني، بأرشفة الأضابير والسجلات والموانع إلكترونياً، بما يسهم في تعزيز دقة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين".وأوضحت أن "تطبيق النظام سيجري التوسع به تدريجياً ليشمل جميع مديريات في والمحافظات، وفق جدول زمني محدد يضمن حسن التطبيق واستمرارية تقديم الخدمات، بما ينسجم مع توجهات وزارة العدل في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء "بمستوى الخدمات العدلية، وتحقيق السرعة والدقة والشفافية في إنجاز المعاملات العقارية.