الزيدي يكلف العلوان مديراً لـ TBI والحمداني للصندوق العراقي للتنمية

وقال الخبير الإعلامي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) عقيل الشويلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "رئيس اصدر أمرا تضمن إجراء تغييرات في عدد من المناصب القيادية في المؤسسات المالية والتنموية شملت تعيين علي العلوان رئيسا للمصرف العراقي للتجارة (TBI) وتكليف مديرا تنفيذيا لصندوق للتنمية".واوضح ان "هذه التغييرات تأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة المالية والتنموية ودعم مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتسريع تنفيذ البرامج والخطط التنموية".وأشار الى إن "هذه التغييرات تأتي في إطار تعزيز كفاءة المؤسسات المالية والتنموية ودعم مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتسريع تنفيذ البرامج والخطط التنموية".