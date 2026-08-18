حالات الزواج بالعراق تتفوق على الطلاق في تموز

– محلي

اعلن ، اليوم الثلاثاء، عن الزواج والطلاق لشهر تموز خلال عام 2026.

ووفقا لبيان فانه "تم تسجيل أكثر من 18 ألف عقد زواج و6 آلاف حالة طلاق في خلال تموز الماضي".

