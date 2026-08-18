اتفاقية لإدارة الموارد المائية العراقية باستخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "وقعت اتفاق تعاون مع الشركة الصينية الحكومية ELINC CHINA بهدف توظيف تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد في مراقبة وإدارة الموارد المائية في ضمن توجه لتطوير منظومة وطنية حديثة للرصد والتحليل والإدارة الديناميكية للمياه".جاء ذلك خلال استقبال وزير الموارد المائية في مكتبه سفير جمهورية الشعبية لدى شيانغ بوه والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة في القطاع المائي والاستفادة من الامكانات الفنية والتقنية التي يمتلكها الجانب الصيني.وأكد اللقاء "أهمية مواصلة تبادل الخبرات واقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات بما يسهم في رفع القدرات الوطنية ودعم تنفيذ المشاريع المائية وفق أحدث الأساليب والتقنيات".وينص الاتفاق الذي وقعته الوزارة ممثلة بالوزير مثنى على التعاون في مجال استخدام الأقمار الصناعية لمراقبة وإدارة الموارد المائية من خلال إنشاء منصة وطنية للإدارة الديناميكية بما يعزز قدرات العراق في الرصد والتحليل واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد المائية.ويتضمن التعاون إعداد سجل وطني موحد للبيانات المائية الى جانب تطوير منصة رقمية للمراقبة والإدارة الديناميكية تتيح متابعة الموارد المائية بصورة لحظية ودقيقة وتوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم التخطيط والإدارة المستدامة.كما يشمل الاتفاق توظيف تقنيات التحليل الجغرافي المكاني المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار عن بعد وبيانات الأقمار الصناعية متعددة الأطياف بالتوازي مع عمليات التحقق الميداني والمعايرة في المواقع والمقاطع الرئيسية لضمان دقة البيانات ورفع موثوقية نتائج الرصد والتحليل.ويتضمن الاتفاق كذلك إعداد خارطة طريق أولية للتعاون وتحديد آليات التنفيذ والبنية التقنية اللازمة بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة في العراق ويمهد لتوسيع مجالات التعاون مستقبلا مع في جمهورية الصين الشعبية.ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات البرنامج الحكومي نحو تطوير منظومة الإدارة المائية وتعزيز استخدام والبيانات الرقمية في الوطنية ورفع كفاءة الرصد والتخطيط ودعم اتخاذ القرار بما يسهم في تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية في العراق.