تضامناً مع ضحايا القصف.. شركات عراقية توقف رحلاتها الى تركيا

وكتبت تلك الشركات عبر صفحاتها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عبرت فيها عن تضامنها مع ضحايا القصف.وأعلنت هذه الشركات إيقاف رحلاتها إلى تركيا، ومقاطعتها السفر إلى تركيا تضامنا مع ضحايا القصف.واعتبر مراقبون ونشطاء هذه الخطوة مهمة للغاية، واصفين إياها بـ"برد الاعتبار ضد القصف التركي الإجرامي الأخير".ويرى هؤلاء من خلال منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي أن "الخطوة التي اتخذتها الشركات هي أفضل رد سيدفع تركيا لتعيد حساباتها"، مطالبين بـ"بخطوات أخرى أكثر جرأة من قبل الشركات الأخرى".ويوم أمس الأربعاء، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف تركي، خلف قتلى وجرحى بينهم أطفال.وقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.