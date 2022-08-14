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طقس الأيام الأربعة المقبلة: ثلاث محافظات تقترب من نصف درجة الغليان

محليات

2022-08-14 | 04:48
Alsumaria Tv
طقس الأيام الأربعة المقبلة: ثلاث محافظات تقترب من نصف درجة الغليان
5,712 مشاهدة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما اشارت الى استمرار تصاعد الغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة في عموم محافظات العراق.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت البيان الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".


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