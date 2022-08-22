"ابو مازن" يرد على التسريبات الأخيرة

وقال الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "التسريبات التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت قيام مرشح الحزب لمنصب وزير الصناعة السابق صالح الجبوري بأداء اليمين للكتلة وللعراق تأتي في ذات التوجيهات التي نؤكد عليها دائما من اجل خدمة العراق والنهوض بواقع الصناعة الوطنية ومحاربة الفساد والتأكيد على النزاهة والحفاظ على المال ولا نرى في ذلك أية خدمة شخصية أو حزبية كون حزبه بعيد كل البعد عن ذلك".وشدد على ان "قيادة الحزب توصي ايضا جميع مرشحيها للمناصب الحكومية، بالالتزام الكامل بمقاطعة الدول التي تتآمر على العراق وشعبه، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل للاراضي العربية في فلسطين".