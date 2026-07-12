بالفيديو.. أهالي العبيدي يستغيثون: نتعرض للابتزاز والاعتداء وندعو رئيس الوزراء للتدخل

وقالت احدى النساء المسنات لـ ، ان "مسؤول البلدية يساومنا على مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم هدم منازلنا رغم اننا نمتلك سندات رسمية"، مبينة انهم "قاموا بالاعتداء علينا بالضرب".فيما ذكرت امرأة مسنة أخرى لـ نيوز، "اشتريت قطعة الأرض منذ سنة، وابني قاموا بالاعتداء عليه"، مشيرة الى ان "القوات الأمنية القادمة مع البلدية قامت باعتقال ابني كونه كان يوثق حادثة الاعتداء بهاتفه النقال وعملية هدم المنازل".فيما طالب احد المواطنين من سكنة المنطقة " بالتدخل وإيجاد حل لمشكلتنا"، لافتا الى ان "جميع ما تعرضنا له موثق بالكاميرات من عمليات اعتداء لي ولاخوتي ووالدتي".