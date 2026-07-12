الكشف عن أسباب تأخر الرواتب

وقال سعيد في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني وتابعته ، ان " يواجه نقصا في السيولة المالية لهذا تاخر تمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، ولهذا السبب نفسه، تأخر صرف رواتب الموظفين في العراق هذا الشهر، وبعد 40 يومًا، استلموها نهاية الأسبوع الماضي".وأضاف: أن " ووزير المالية الاتحادي لامانع لديهما على صرف رواتب موظفي في موعدها، حتى وان لم ترسل حكومة الاقليم العائدات غير النفطية والبالغ مقدارها 120 مليار دينار، وستقوم باستقطاع هذا المبلغ من مجموع رواتب الموظفين وترسل الباقي".من جانب آخر اكد وزير العدل ، بأنه "سيتم جمع المبلغ اللازم لرواتب موظفي إقليم وتمويلها خلال الأيام القليلة المقبلة".