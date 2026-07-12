فيديو يوثق صدامات بين مواطنين والقوات الأمنية خلال إزالة تجاوزات شرقي بغداد

وبحسب المقطع المتداول، فإن صدامات وقعت بين عدد من المواطنين والقوات الأمنية أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات في منطقة زراعي شرقي العاصمة.وبين المقطع حدوث مشادات وتدافع خلال الحملة، من دون صدور بيان رسمي حتى الآن بشأن ملابسات الحادث أو تسجيل إصابات.