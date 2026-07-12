قرار يخص طلبة السادس الابتدائي (وثيقة)

وقال الدلفي في وثيقة وردت لـ ، ان "وزير التربية وافق على اعتماد معدل 93٪ للدخول في التنافسي للقبول بمدارس المتفوقين بدلاً من معدل 95٪".وأضاف ان "ذلك جاء بعد مناشدات من ذوي الطلبة ومنح فرصة لهم للقبول في هذه المدارس".