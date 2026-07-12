الحرس الثوري يقتل راع قرب الحدود العراقية الإيرانية ومطالبات بالتحقيق

وقالت المفوضية، في بيان تابعته ، ان " قُتل بإطلاق نار مباشر في مرتفعات كيلشين الحدودية"، مبينة ان "قوات سحبت جثمانه ومواشيه إلى داخل الأراضي الإيرانية بعد مقتله".واعتبرت أن الحادث "اعتداءً على حياة المدنيين، وانتهاكاً للسيادة الوطنية وتجاوزاً للحدود بين البلدين، فضلاً عن مخالفته ومبادئ حقوق الإنسان"، مطالبة "بإجراء تحقيق دولي ومحاسبة المتورطين وتعويض ذوي الضحية".وأكدت المفوضية أنها "تتابع القضية مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".