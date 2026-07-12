تفاصيل ما عثرت عليه القوات الأمنية داخل مزرعة طلال الزوبعي في أبو غريب

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن تتضمن جرد ما عثر عليه داخل مزرعة النائب السابق المعتقل .

ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها ، فانه "لدى اجراء التفتيش لمزرعة المتهم (طلال عباس) تم ضبط سند اصلي للعقار المرقم (3/16/3 الدورة) الصادرة من في وكذلك تم ضبط سند عقار اصلي للعقار المرقم (9/193/3 الدورة) الصادر من مديرية الدورة كما تم ضبط مجموعة من الحيوانات والتحرز عليها (جاموس 100-150، اغنام من 200 – 300، نعام عدد 8 وغزلان عدد 13 ونعاج جبلي من 20-30 وخيول 10 بالإضافة الى مجموعة من الطيور والدجاج والبط".