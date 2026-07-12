بالصور والفيديو.. غاضبون امام مقر القنصلية الكويتية في البصرة

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السومرية نيوز – محلي

نظم عدد من المواطنين الغاضبين، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية أمام القنصلية الكويتية في البصرة، بعد مقتل الصياد العراقي على يد خفر السواحل الكويتي.