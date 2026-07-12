الاعلام والاتصالات تمنع ظهور أحمد الحاج وزينب جواد.. و15 مليوناً غرامة على "برنامج"

وذكرت الهيئة في وثائق، انه "تقرر فرض غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي لمخالفته لائحة مخالفات الجهات الإعلامية العاملة في المصادق عليها بقرار ، فضلا عن حذف ..".كما تضمنت القرارات "منع ظهور أحمد الحاج في جميع وسائل الإعلام المحلية والاجنبية العاملة في العراق لـ30 يوماً".وتضمنت ايضاً "منع ظهور في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق 90 يوماً".ادناه الوثائق: