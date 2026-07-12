أمانة بغداد تؤكد المضي باستكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم مع بلدية روما

وذكرت أمانة في بيان لها، أن "الجانبين أكدا أهمية توسيع الشراكة بين العاصمتين بغداد وروما، ودعم دخول الشركات الإيطالية الرصينة للمساهمة في تنفيذ في العاصمة".وأشار البيان إلى أن اللقاء تضمن "المضي في استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين أمانة بغداد وبلدية ، بما يضمن تبادل الخبرات التخصصية، وتعزيز العلاقات المؤسسية بين الجانبين، وبما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات في مدينة بغداد".