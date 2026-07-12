الشيخ همام حمودي يبعث برقية تعزية إلى أمير قطر بوفاة والده

وذكر بيان لمكتبه، أن "الشيخ حمودي أعرب في برقيته عن خالص التعازي وصادق المواساة لسمو الأمير وللأسرة الحاكمة والشعب الشقيق، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان".وأعلن القطري صباح اليوم الأحد وفاة الأمير الوالد عن عمر ناهز 74 عاما.