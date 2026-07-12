مصرع شخص وإصابة آخر بحادث دهس في بغداد



أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمصرع شخص وإصابة آخر إثر تعرضهما لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة كان سائقها غير منتبه، ضمن قضاء النهروان في .





وأضاف أن "القوات الأمنية ألقت القبض على سائق العجلة، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية الأصولية". وقال المصدر لـ ، إن "الحادث أسفر عن شخص في موقع الحادث، فيما أصيب آخر بجروح، وتم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأضاف أن "القوات الأمنية ألقت القبض على سائق العجلة، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية الأصولية".