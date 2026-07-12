وزير النقل يقرر سحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية ويكلف "بديلاً" (وثيقة)

وجاء في نص الأمر الوزاري الذي حصلت عليه " "، أنه "لمقتضيات مصلحة العمل واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا، تقرر سحب يد مناف ، مدير عام ، لمدة 60 يوماً".كما تضمن الأمر الوزاري تكليف "مصطفى طالب يوسف" بتمشية أعمال للخطوط الجوية العراقية طيلة مدة سحب اليد، وذلك وفق السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة.