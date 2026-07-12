التعليم تحدد معدل القبول في طب الأسنان والصيدلة بالجامعات الأهلية

كما نص القرار على سريان حدود القطع ذاتها على الطلبة الوافدين الراغبين بالالتحاق في الجامعات خارج للعام الدراسي (2027/2026).وأكد القرار الإبقاء على الحد الأدنى لمعدل التقديم (حدود القطع) للقبول في كليات الطب البشري في الجامعات (الكليات) الأهلية بمعدل (95%) من دون أي تغيير.وجاءت المصادقة استناداً إلى موافقة معالي وزير والبحث العلمي بتاريخ (2026/7/9)، وتنفيذاً لقرار (195) لسنة 2025، المعطوف على توصيات (93) لسنة 2020 على ان يسري العمل به اعتباراً من العام الدراسي (2027/2026).