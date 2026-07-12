الصيف اللاهب يبدأ من الغد وثلاث محافظات تلامس درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط نهارا الى (40) كم/س مسببه تصاعد الغبار في بعض اقسام المنطقتين الوسطى و الجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في و مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط نهارا الى (40) كم/س مسببه تصاعد الغبار في ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، موضحة ان "طقس الخميس سيكون صحوا حارا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".