في الأنبار.. ‏مؤتمر عشائري يلوح بالتصعيد ضد مجلس المحافظة

حذر مؤتمر عشائري في ، من ما سماها سياسة "إقصاء الكفاءات"، فيما لوح بالتصعيد ضد مجلس المحافظة.

وقال مراسل ، عُقد مؤتمر عشائري موسع في مضيف الشيخ طالب عيادة الجليباوي بمدينة حضره مختلف شيوخ العشائر في المحافظة.

وأضاف أن المشاركين في المؤتمر لوحوا بـ"التصعيد الشعبي ضد ، احتجاجا على التصويت بإقالة اثنين من معاوني مدير تربية ، لكونهما من حزب عزم في المحافظة".