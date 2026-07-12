قطع طريق رئيسي في بغداد بعد انهياره

وقالت المديرية في بيان ورد ل ، انه "تم قطع الطريق (المنعطف المؤدي إلى تقاطع الوزيرية) الرابط بين يميناً باتجاه تقاطع الفنون الجميلة ببغداد، وذلك بسبب حصول تخسف وانهيار في الطريق، ناجم عن تضرر أحد أنابيب مياه الصرف الصحي".واضافت ان " الجهات المختصة باشرت أعمال المعالجة والإصلاح، ومن المؤمل أن تستغرق مدة العمل ثلاثة أيام؛ لذا سيستمر قطع الطريق لحين إكمال الصيانة وضمان سلامة مستخدميه".ودعت السائقين إلى "سلوك الطرق البديلة، والتعاون مع رجال المرور".