مصرع سورية بحادث في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "امراة لقيت مصرها صباح اليوم اثر اصطدام مركبتها بعجلة اخرى تقودها امرأة تعمل ضابط برتبة رائد في ، قرب ضمن ".واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما تم التحفظ على الضابط".