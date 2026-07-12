النزاهة: كشف (31) حالة تضارب مصالح لدى المكلفين خلال شهر حزيران

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، أن "دائرة الوقاية تسلَّمت خلال الشهر الماضي (4967) استمارة كشف ذمَّةٍ ماليَّةٍ من مُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، مُوضحاً "قيامها بـ (120) زيارةً إلى مُؤسَّسات الدولة ودوائرها المُختلفة لإجراء التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة من قبل المُكلَّفين في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة".وأضاف أنه "تم عقد عددٍ من النشاطات المُتعلّقة ببرنامج الشفافيَّة وحماية المال العام بالتعاون مع وزارة العدل/دائرة التخطيط العدليّ ودائرة التحقيقات في الهيئة، فضلاً عن إقامة ورشتي عملٍ في وزارة الصحَّة / صحَّة ، قدَّمت من خلالهما شرحاً مُفصَّلاً حول مضامين لائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1) لسنة 2016، والتعديل الأول لها في العام 2017".وأوضح أن "الفريق المُكلَّف بمُتابعة ومُراقبة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافَّة الخاصَّة بتنفيذ مشروعي الحوكمة الإلكترونيَّة والدفع الالكترونيّ (POS)، أنجز تقريرين بشأن الزيارات التي أجراها الفريق إلى الشيعيّ ووزارة النفط / والتشكيلات التابعة لهما".