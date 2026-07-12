وذكر بيان صادر عن ، أن المدان ارتكب سلسلة من الجرائم الخطيرة لدعم العصابات الإرهابية، حيث أقدم على تحويل ورشة الحدادة الخاصة به -المخصصة لتصليح المركبات الصغيرة- إلى مخزن للأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في الجانب الأيسر من مدينة .كما اشترك المدان مع مجموعته الإرهابية في استهداف القوات الأمنية والأرتال العسكرية، ونفذ عمليات اغتيال طالت عدداً من الضباط والمنتسبين، فضلاً عن تفجير سيارة مفخخة في منطقة حي التأميم بالجانب الأيسر، أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين عام 2021، إضافة إلى المشاركة في الهجوم على مدينة الموصل، واقتحام سجن وإطلاق سراح السجناء وقتل عدد كبير من النزلاء.وأوضح البيان أن حكم الإعدام بحق المجرم صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و5 و7 من رقم 13 لسنة 2005.