هيأة الإعلام والاتصالات تضبط 3 شبكات بث رقمي غير مرخصة في البصرة

وبحسب بيان للهيأة، فقد جرت العمليات بالتنسيق مع والأجهزة الأمنية المختصة، وبموجب أوامر قضائية صادرة عن قضاة التحقيق في ، حيث شاركت فرق الهيأة مع والقوات الأمنية في تنفيذ المداهمات.وأوضح البيان أن الإجراءات شملت ضبط منظومات بث عائدة لشبكة : في منطقتي وقضاء ، وشبكة : في قضاء .وقد تم إيقاف بث تلك الشبكات والتحفظ على جميع أجهزتها وإيداعها لدى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.كما شملت الإجراءات – بحسب البيان - تنفيذ أمر قضائي بتفتيش منزل صاحب إحدى الشبكات، حيث ضُبطت أجهزة إضافية تابعة للمنظومة، فيما عُثر خلال إحدى عمليات الضبط على منظومة اتصالات فضائية غير مرخصة من نوع (Starlink)، وتم التحفظ عليها وفقاً للإجراءات القانونية.وأكدت الهيأة أن هذه العمليات تأتي ضمن حملتها المتواصلة لملاحقة منظومات البث الرقمي غير المرخصة، وإنفاذ أحكام الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، حفاظاً على الاستخدام القانوني للطيف الترددي، وحماية حقوق الجهات المرخصة، وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة.