بقرار قضائي.. الدولة تستعيد عقارات "بمليارات" كانت تحت سيطرة مشعان الجبوري (وثائق)

وذكر المعموري في بيان له، أن "محكمة بداءة الدورة أصدرت قراراً حاسماً برد الدعوى المقامة من قبل ، وإبطال العقد الذي كان يستند إليه في وضع يده على العقارات"، مشيداً بـ"نزاهة القضاء العراقي في حماية المال العام".ووفقاً للحيثيات التي أوردتها المحكمة في قرارها، أكدت المحكمة أن إجراءات دائرة عقارات الدولة كانت قانونية تماماً وتهدف إلى حماية أملاك الدولة ومنع التجاوز عليها. والعقار مسجل رسمياً باسم وتحت إدارة دائرة عقارات الدولة، وإن قرار منع الاستغلال جاء ضمن الواجبات القانونية للدائرة في الحفاظ على المال العام.أوضحت المحكمة أن قطعة الأرض تقع ضمن التصميم الأساسي لأمانة ومشمولة بالدور السكنية والبنى التحتية، ولا يوجد أي استغلال زراعي مشروع يمنح المدعي حق المطالبة بالتعويض.وأكدت المحكمة في ختام قرارها أن حماية أملاك الدولة وإزالة التجاوزات عنها تعد أولوية لضمان عدم التلاعب بالممتلكات العامة.