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بقرار قضائي.. الدولة تستعيد عقارات "بمليارات" كانت تحت سيطرة مشعان الجبوري (وثائق)
محليات
2026-07-12 | 06:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,763 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن النائب السابق،
أمير المعموري
، اليوم الأحد، عن صدور قرار قضائي لصالح الدولة يقضي برد الدعوى المقامة من قبل
مشعان الجبوري
، مؤكداً استعادة عقارات تابعة للدولة تقدر قيمتها بمليارات الدنانير في منطقة الدورة بالعاصمة
بغداد
.
وذكر المعموري في بيان له، أن "محكمة بداءة الدورة أصدرت قراراً حاسماً برد الدعوى المقامة من قبل
مشعان الجبوري
، وإبطال العقد الذي كان يستند إليه في وضع يده على العقارات"، مشيداً بـ"نزاهة القضاء العراقي في حماية المال العام".
ووفقاً للحيثيات التي أوردتها المحكمة في قرارها، أكدت المحكمة أن إجراءات دائرة عقارات الدولة كانت قانونية تماماً وتهدف إلى حماية أملاك الدولة ومنع التجاوز عليها. والعقار مسجل رسمياً باسم
وزارة المالية
وتحت إدارة دائرة عقارات الدولة، وإن قرار منع الاستغلال جاء ضمن الواجبات القانونية للدائرة في الحفاظ على المال العام.
أوضحت المحكمة أن قطعة الأرض تقع ضمن التصميم الأساسي لأمانة
بغداد
ومشمولة بالدور السكنية والبنى التحتية، ولا يوجد أي استغلال زراعي مشروع يمنح المدعي حق المطالبة بالتعويض.
وأكدت المحكمة في ختام قرارها أن حماية أملاك الدولة وإزالة التجاوزات عنها تعد أولوية لضمان عدم التلاعب بالممتلكات العامة.
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