270 إصابة و17 وفاة بالحمى النزفية منذ بداية العام في العراق

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في بيان ورد لـ ، إن "الوزارة تتابع بشكل يومي الموقف الوبائي لمرض الحمى النزفية في عموم المحافظات، من خلال فرق الرصد الوبائي والمؤسسات الصحية، بالتنسيق مع الجهات البيطرية والرقابية المختصة"، مبينا ان "الموقف الوبائي للأسبوع الـ (28) من العام الحالي 2026 سجل 26 إصابة مؤكدة مختبريا دون تسجيل اي حالة وفاة موزعة كالتالي:- 3 إصابة، 10 إصابات، 2 إصابة، 3 إصابات، إصابة واحدة، 5 إصابات وديالى 2 إصابة".وأضاف أن "الموقف التراكمي منذ بداية عام 2026 بلغ 270 إصابة مؤكدة مختبرياً، و17 حالة وفاة توزعت على المحافظات كالتالي: ذي قار 109 إصابة و8 حالات وفاة، البصرة 24 إصابة وحالة وفاة واحدة، ميسان 21 إصابة دون وفيات، المثنى19 إصابة ووفاة واحدة، نينوى 16 إصابة دون وفيات، 15 إصابة ووفاة واحدة، بغداد الرصافة 14، إصابة ووفاة واحدة، واسط 13 إصابة و2 وفيات، بابل، 13إصابة و2 وفيات، 5 إصابات دون وفيات، بغداد الكرخ 5 إصابات ووفاة واحدة، 4 إصابات دون وفيات، الديوانية 3 إصابات دون وفيات، 2 حالات دون وفيات، أربيل 2 إصابة دون وفيات، 2 دون وفيات، الأشرف 2دون وفيات والانبار إصابة واحدة دون وفيات".وأكد أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، إلى جانب تعزيز إجراءات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج الذي اثبت فعاليته في حال التشخيص المبكر للمرض"، داعيا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات للحد من انتقال المرض، وأهمها شراء اللحوم حصرا من المجازر النظامية المجازة صحيا ومنع الرعي والذبح العشوائي داخل الأحياء السكنية وارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الحيوانات او لحومها ومنتجاتها وفضلاتها ومكافحة حشرة القراد الناقلة وغسل اليدين وتعقيم الأدوات المستخدمة في تداول اللحوم بشكل مستمر وخزن اللوم لدرجة انجماد واطئة جدا وطهيها بدرجة حرارة عالية جدا ولوقت كافي".وتابع أن "أعراض الحمى النزفية في مراحلها الاولى تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة، والصداع، وآلام في مناطق مختلفة من الجسم، والإرهاق العام، وقد تتطور بعض الحالات إلى أعراض نزفية تحت الجلداو من فتحات الجسم"، مؤكداً على "أهمية مراجعة أقرب مؤسسة صحية فور ظهور الأعراض، ولا سيما لدى الأشخاص الذين لديهم تماس مباشر مع الحيوانات كالجزارين ومربي وتجار الماشية".وذكر ان "دور هو تشخيص المرض وتقديم الرعاية الصحية وجزء من حملات التثقيف والتوعية الصحية بالشراكة مع وسائل الاعلام المختلفة، في حين ان مكافحة حشرة القراد والتعامل مع الحيوانات المصابة ومنع الرعي والجزر العشوائي يقع على عاتق الجهات الاخرى في والجهات الامنية والبلدية".