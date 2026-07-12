هيئة الحج: غداً فتح التقديم لقرعة الحج الإلكترونية

وقال رئيس الشيخ في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته انه "سيتم فتح التقديم لقرعة الإلكترونية غدا الاثنين".وأضاف انه "تم وضع عدد من الشروط منها ان يكون التقديم لكبار السن من 45 سنة فما فوق"، مبينا ان "تقديم المواطن يعتمد على محل سكناه".وشدد على ضرورة "اعتماد الرقم الوطني وصورة الوجه"، لافتا الى انه "لا يحق لمن ذهب الى الحج سابقا التقديم مرة أخرى".وبين ان "من فاز بالقرعة الماضية وتنازل عن مقعده لا يحق له التقديم"، مشيرا الى انه "سيتم تشكيل لجان طبية متخصصة للتاكد من صحة الحجاج المتقدمين للحج".واكد انه "لا يجوز التقديم لاكثر من مرة ولا يحق للفائز بالتنازل عن مقعده لشخص اخر"، لافتا الى "اعتماد حصص المحافظات وفقا للإحصاء السكاني لكل محافظة".وذكر ان "المواطن يتحمل دقة المعلومات"، موضحا ان "أسماء الفائزين ستعلن عبر موقع الهيئة والقنوات الرسمية".