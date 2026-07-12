الداخلية تنفي وجود 600 ألف منتسب يتقاضون رواتب مزدوجة

نفت ، وجود 600 ألف منتسب يتقاضون رواتب مزدوجة في الوزارة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في اللواء في بيان، "تنفي وزارة الداخلية بشكل قاطع ما ورد في تصريحات رئيس محي ، بشأن وجود (600 ألف) منتسب في وزارة الداخلية يتقاضون رواتب مزدوجة"، مؤكدا أن "هذه الادعاءات عارية عن تماماً، ولا تستند إلى أي دليل أو وثيقة رسمية".

وأضاف أن "وزارة الداخلية تعتمد أنظمة تدقيق ورقابة مالية وإدارية متقدمة، وتخضع رواتب منتسبيها لإجراءات تدقيقية ورقابية صارمة من الجهات المختصة، ولا يمكن تمرير مثل هذه الأرقام الخيالية التي لا تمت للحقيقة بصلة، وتؤكد الوزارة جاهزيتها لاستقبال أي جهة رقابية معنية بالتدقيق للتأكد من هذا الموضوع".

ولفت ميري الى أنه "إذ تستغرب الوزارة إطلاق مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، فإنها تؤكد أن تداول معلومات مضللة تمس مؤسسات الدولة يسيء إلى الرأي العام، ويهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق، وتدعو الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الادعاءات التي تفتقر إلى المصداقية".

وتحتفظ وزارة الداخلية وفق ميري "بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروج معلومات كاذبة، أو ينسب أرقاماً ووقائع غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى المؤسسة الأمنية ومنتسبيها".