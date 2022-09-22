سومو توضح بشأن شحنة النفط "الملوثة"

وقالت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "رداً على ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الاعلام حول تصدير شحنة ملوثة من النفط الأسود، فإن شركة تسويق النفط العراقية تؤكد بإنها قد أتخذت الاجراءات القانونية بحق الناقلين في وقت سابق، وتم تحميلهم المسؤولية الكاملة عن عملية تلوث المنتوج، ولمخالفتهم لبنود العقود المبرمة مع الشركة".وأكدت، "استمرار عمليات تصدير النفط الاسود وفق المواصفات المطلوبة والآليات المتبعة".وبينت، أنها "لم تتعرض الى خسائر مالية جراء ذلك، وان تعاملاتها تحظى بالثقة مع الجهات المتعاقدة ، مناشدة وسائل الاعلام بالتعاطي المهني والوطني مع الاخبار التي تتعلق بالقطاع النفطي ، وتجنب الإساءة للشركات الوطنية بقصد او بغيره".وكشف وكالة رويترز، أمس الأربعاء، قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ببيع شحنة من زيت الوقود ملوثة بمادة تنظيف كيماوية خلال الأسابيع الأخيرة.