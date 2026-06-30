وزير المالية ورئيس مجلس القضاء يبحثان ملف استرداد أموال قضايا الفساد

وذكرت المالية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وجرى خلال اللقاء بحث الآليات الكفيلة بتعزيز الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال العامة وإيداعها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ عليها وصيانتها من الهدر".وتابعت، أن "حماية المال العام تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على حرص الوزارة على دعم الجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ النزاهة وسيادة القانون".