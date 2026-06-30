القضاء: السجن 10 سنوات لمدانين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت احكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية مخصصة لتعويضات الشهداء والجرحى جراء العمليات الإرهابية".وأضافت ان "المدانين اقدموا على اختلاس هذه المبالغ مستغلين وظيفتهم في ، وذلك من خلال تنظيم 301 صك وهمي، وتحويل الأموال من حساب التعويضات إلى حساب السلف التشغيلية الخاص بديوان المحافظة".وأكدت ان "الحكم بحقهم صدر استناداً إلى أحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".