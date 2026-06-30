اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين

وقالت لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في بيان ورد لـ ، إن "الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها لشهر تموز المقبل".ودعت جميع المتقاعدين إلى "مراجعة المنافذ لاستلام رواتبهم".