الصحة تصدر توضيحاً بشأن لقب "دكتور"

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تنفي ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تصريح منسوب لوزير الصحة حول منح لقب (الدكتور) فقط لمن اكمل الدكتوراه في مجال أختصاصه حصرا، لطبيب الاسنان والصيدلاني والطبيب العام قبل الحصول على التخصص ولايحق لهم كتابة تعبير (الدكتور) في الباجات التعريفية"، مؤكدة أن "الوزير لم يصرح بهذا الكلام ولم يضمن بكتاب رسمي صادر عن الوزارة".ودعا البيان "وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التأكد من المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الاخبار غير الصحيحة خدمة للصالح العام".