التعليم تعلن إطلاق التقديم الى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة لعام 2027/2026

وذكر بيان للوزارة، انه "يستمر التقديم الإلكتروني إلى القناتين (العامة وذوي الشهداء) عبر تطبيق (منصة قدم) او بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2026/7/30".وبينت، أن "الطالب (المؤجل أو الراسب أو الملغي قبوله) الراغب بتعديل الترشيح فإن إجراءات التقديم تبدأ عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني، فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق حصرا".