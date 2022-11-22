اجتماع وزاري يبحث جملة ملفات بينها يخص الموازنة والطاقة

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجلس استضاف وزير الكهرباء؛ لبحث واقع الخدمة في هذا القطاع المهم وكذلك لتذليل الصعوبات من أجل الارتقاء به".وأضافت ان "المجلس استضاف ايضا وكيل وزارة النقل؛ وجرى بحث ملف عقود الطائرات والخدمات المُقدمة للمُسافرين من قبل شركة الخطوط الجويّة العراقيَّة وسُبُل الارتقاء بها وتطويرها".وأشارت الوزارة الى ان "المجلس ناقش العديد من المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله".وفي ختام الإجتماع، وجَّه الوزير "بإستكمال مسودة قانون المُوازنة العامَّة للدولة من أجل مُناقشتها في الجلسة المُقبلة للمجلس".