التربية تعلن بعد قليل نتائج الثالث المتوسط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بعد قليل ستعلن نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي (2025–2026) / الدور الأول".يذكر ان للامتحانات ذكرت امس الثلاثاء، انه تم استكمال أعمال وجهود مراكز الفحص والتدقيق، وبناءً على توجيهات الوزير، سيتم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط اليوم الأربعاء.