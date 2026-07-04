تجدد التظاهرات المطالبة بتوفير الكهرباء في واسط

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتجدد التظاهرات المطالبة بتوفير الكهرباء في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "العشرات من المحتجين تظاهروا في ساحة بمدينة نتيجة تردي الكهرباء مطالبين بتوفيرها".

وكان مصدر أمني أفاد، قبل أيام، بتظاهر العشرات في مدينة الكوت للمطالبة بتوفير الكهرباء واطلاق سراح المعتقلين.