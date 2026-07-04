تعطيل الدوام الرسمي في المثنى يوم الأربعاء

أعلنت ، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في يوم الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان للمحافظة، "قرر السيد مهند العتابي تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثامن من تموز".

وعزا البيان ذلك "لإفساح المجال أمام أبناء للمشاركة في تشييع الجثمان الطاهر لآية الله العظمى سماحة السيد الشهيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)".