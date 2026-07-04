اتحاد عربي يمنح مذيعة في السومرية شهادة التميز الإعلامي

في بيان له، إن منح هذه الشهادة تقديرا للمستوى المهني الراقي الذي تقدمه في مجال التقديم الإخباري عبر شاشة العراقية والذي اتسم بالموضوعية والاحترافية العالية.أدناه تفاصيل شهادة وعضوية الاتحاد للزميلة الخيلاني..