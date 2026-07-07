النزاهة تضبط مسؤولين في كهرباء الديوانية دفعا مبالغ مالية لقاء منحهما مناصب حكومية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من ملاكات شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، انتقل إلى مُديريَّة توزيع الكهرباء في المحافظة، وتمكَّن من ضبط مدير الدائرة ووكيله؛ على خلفية دفع مبالغ ماليَّةٍ؛ لتسهيل إسناد مناصب للمُتَّهمين".وأضافت انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام المُختصّ؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهما وتقرير مصيرهما".