عمليات بغداد تصدر 7 إرشادات عاجلة للمواطنين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "ندعو مواطني الى الالتزام بوصايا وارشادات ".وأضافت "نؤكد التوجيهات السابقة للحد من حدوث الحرائق تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف والتي تضمنت:1- إخلاء السيارات من المواد المدونة أدناه عند ركنها:أ- المواد الغازية القابلة للانفجار.ب- القداحات بأنواعها المختلفة.ج- قناني المشروبات الغازية.د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.هـ- يجب فتح نوافذ السيارة قليلاً (تنسيم).و- عدم ملء خزان الوقود في السيارة بالكامل.ز- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أو الصباحية إن أمكن ذلك.ح- عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.ط- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم، وخصوصاً أثناء السفر.2- تفعيل عمل اللجان المشتركة لتفتيش وتدقيق اجراءات السلامة والامن في المولات والمستشفيات والمخازن ومحطات الوقود ومستودعات النفط والتأكد من وجود وسائل اخماد الحرائق ومنها المطافئ من اجل توفير شروط ومتطلبات الدفاع المدني لتفادي وقوع الحوادث لاسمح الله.3- الحرص على عدم وضع أسطوانات غاز الطبخ في الأماكن المشمسة.4- التقليل من الأحمال على النقاط الكهربائية، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد الأفراد مع ضرورة اقتناء أجهزة حماية موثوقة.5- تجنب استخدام النقاط الكهربائية ذات الجودة الرديئة، والانتباه لأجهزة التحويل الكهربائية لمنع الاندماج بين التيار الكهربائي الوطني وتيار المولدات الكهربائية.6- عدم تحميل الأسلاك الكهربائية أكثر من الحد المقرر لها، والابتعاد عن التوصيلات في السلك الواحد.7-سرعة الاتصال على هاتف الطوارئ (911) المجاني والخطوط الخاصة بقيادة العمليات عند حدوث أي طارئ:0773000970807834887408