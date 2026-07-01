فرق الدفاع المدني تكافح لإخماد حريق اندلع في مطار بغداد الدولي

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افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، استنفار فرق الدفاع المدني لاخماد حريق في .



وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حريق كبير بمساحة يعتقد اعشاب وحشائش ضمن محيط ".